World Archery утвердила процесс возвращения российских лучников на соревнования

Международная федерация стрельбы из лука (World Archery) утвердила правила возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования. Они опубликованы на сайте организации 27 июля.

От национальных федераций России и Белоруссии будут требовать предоставить персональные данные спортсменов для подтверждения их нейтрального статуса. На их основе независимый орган проведет расследование и определит, допускать ли лучников до международных соревнований.

Отдельно оговаривается, что принадлежность спортсменов к клубам ЦСКА и «Динамо» будет расцениваться как нарушение принципа нейтральности.

Процесс оценки спортсменов начнется после того, как национальные федерации официально согласятся на предлагаемые условия. В World Archery заявили, что в связи с этим маловероятно, что лучники из России и Белоруссии выступят на соревнованиях в 2023 году.

Ранее, 21 апреля, World Archery согласилась допустить российских и белорусских лучников при соблюдении строгих условий приемлемости, разрешая реинтеграцию только тем лицам, которые могут доказать свою нейтральность в процессе независимой проверки.

28 марта исполком МОК порекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают СВО, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

29 марта перед началом заседания Исполкома МОКа в его штаб-квартире в Лозанне президент олимпийского комитета Томас Бах выступил в защиту планов вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в качестве нейтральных.