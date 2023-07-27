Exeed объявил цену нового кроссовера RX

Купе-кроссовер Exeed RX будет стоить минимум 5,4 млн рублей. Такая цифра была озвучена во время российской презентации новой модели китайского премиум-бренда (принадлежит Chery).

По габаритам (4775×1920×1671 мм) RX примерно соответствует модели Exeed TXL, но колесная база у него на 15 мм больше. Автомобиль построен на модифицированной платформе M3X Mars Architecture 2.0. Кузов на 85% сделан из сверхвысокопрочных сталей, что должно положительно сказаться на безопасности. Подвеска оснащена амортизаторами с регулируемой жесткостью.

Двухлитровый турбомотор развивает 249 л.с. и 385 Нм и может потреблять 92-й бензин. Она работает в паре с семиступенчатым «роботом» Getrag, в среднем потребляет 7,6 л и разгоняется до 100 км/ч за 7,6 секунды. Все машины для российского рынка будут полноприводными с режимами под различные типы бездорожья, в том числе позволяющими блокировать муфту в приводе задних колес. Всего предложат семь ездовых режимов.

В оснащении машины заявлены обивка салона натуральной кожей, система кругового обзора, кресло переднего пассажира, помимо подогрева и вентиляции, оснащено функцией массажа и выдвижной подставкой для ног.

Рекомендованные цены начинаются от 5,4 млн рублей, а ограниченная серия в матовом цвете «Лунный серый» обойдется в 5,6 млн рублей.

14 июля страховой дома «ВСК» назвал самые востребованные у россиян автомобильные марки. В топ-5 наиболее востребованных машин в 2023 году вошли Kia (10% продаж), Hyundai (около 9%), Toyota (около 9%), ВАЗ (8%) и Lada (7%). Также в перечне наиболее популярных авто появилось больше китайских брендов: Haval (4,4%), Chery (3%), Geely (2,4%), Omoda (1,5%), Exeed (1,2%).