Завербованный военнослужащий ВМФ рассказал об обещаниях Киева

Военнослужащий Военно-морского флота РФ, задержанный за попытку теракта на одном из кораблей Черноморского флота, признался, что украинские спецслужбы пообещали ему денежное вознаграждение и гражданство Украины за выполнение задания.

В четверг, 27 июля, ЦОС ФСБ публикует кадры, на которых видно, как злоумышленник совершает преступные действия.

Задержанный, у которого изъяли два самодельных взрывных устройства массой 1 кг в тротиловом эквиваленте, признался, что был завербован Киевом.

«Связь с украинской спецслужбой я поддерживал через свою знакомую, проживающую на территории Украины. В период сотрудничества передавались данные службе безопасности Украины, секретные сведения об участии кораблей Черноморского флота в СВО. В дальнейшем, в июле 2023 года, мне поступило задание совершить террористический акт», — рассказал он.

В отношении задержанного принимают решение о возбуждении уголовных дел по статьям 205 («Террористический акт»), 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), 275 («Государственная измена»), 283 («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну») УК РФ.