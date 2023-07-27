Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной окончания Корейской войны

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну по случаю годовщины окончания Корейской войны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля 27 июля.

Российский лидер отметил, что в ходе сражений 1950–1953 годов воины Корейской народной армии под руководством Ким Ир Сена, отстояли свободу и независимость родины.

«Весомый вклад в разгром противника внесли и сражавшиеся плечом к плечу с корейскими патриотами советские военнослужащие, в том числе летчики, совершившие десятки тысяч боевых вылетов», — говорится в телеграмме.

Как отметил президент, исторический опыт боевого братства очень ценен и служит опорой для дальнейшего развития связей между Россией и КНДР во всех сферах.

«Перед лицом современных угроз и вызовов особенно важно оберегать и приумножать славные традиции дружбы, добрососедства и взаимовыручки», — добавил Путин.

Ранее в четверг министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам в ходе приема в честь военной делегации России в Пхеньяне заявил, что международная военно-политическая ситуация требует от армий КНДР и РФ противостоять стратегии мирового господства США и укреплять взаимодействие и сотрудничество стран.

Российская военная делегация во главе с российским министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в КНДР 25 июля.

26 июля Шойгу провел переговоры с северокорейским коллегой Кан Сун Намом, в ходе которых также заявил о планах укреплять российско-северокорейские военные связи.