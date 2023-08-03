В проекте «Активный гражданин» запустили голосование ко Дню города

Участникам проекта «Активный гражданин» предложили проголосовать за мероприятия, которые войдут в программу празднования Дня города 9 и 10 сентября, сообщила заммэра Наталья Сергунина.



«Приглашаем горожан поделиться своим мнением о том, какие события стоит включить в программу Дня города на центральных и окружных площадках. Среди вариантов — музыкальные выступления, театрализованные представления, мероприятия для детей и программы с участием благотворительных фондов», — рассказала вице-мэр.



Голосование состоит из двух вопросов, один из них касается мероприятий на крупнейших общегородских площадках.



Второй вопрос связан с окружными мероприятиями: концертами классической и современной музыки, театрализованными представлениями и поэтическими программами.



В 2022 году к юбилею столицы в городе прошло две сотни концертов, выставок, спектаклей и спортивных соревнований.



Проект «Активный гражданин» начал свою работу в 2014 году. За это время к нему присоединилось более 6 млн человек, которые приняли участие более чем в 5 тыс. голосований, посвященных различным вопросам жизни в городе.