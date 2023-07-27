На складе боеприпасов в Греции произошли взрывы из-за лесного пожара

Лесной пожар привел к взрывам на складе боеприпасов Военно-воздушных сил Греции возле города Неа-Анхиалос. Об этом 27 июля сообщил телеканал ERT-1.

В генеральном штабе национальной обороны подтвердили ЧП на территории военного лагеря. На нем располагается 111-е боевое крыло истребителей F-16.

Из-за взрывов несколько человек получили ранения от осколков разбитых стекол. Им оказывают помощь четыре кареты скорой помощи. Некоторые жители самостоятельно эвакуируются с места происшествия.

Ранее в этот день сообщалось, что при тушении лесных пожаров в Греции за 10 дней пострадали 74 пожарных. За последние три дня были зафиксированы 177 очагов лесных пожаров.

Самая напряженная обстановка наблюдается на острове Родос, где огонь не могут потушить с 18 июля. Там 26 июля из-за природных пожаров объявили режим ЧП.

23 июля в беседе с «Известиями» россияне, отдыхающие на острове, рассказали, что им приходится перебираться с места на место из-за разгоревшихся там природных пожаров. По словам другого туриста, люди массово эвакуируются из-за неконтролируемых природных пожаров.

За день до этого власти Греции сообщили, что более 30 тыс. человек эвакуируют из районов, которым угрожает огонь в лесных массивах на острове Родос.