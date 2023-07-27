В России испытают новый двигатель, напечатанный на 3D-принтере

Российские конструкторы планируют испытать новый ракетный двигатель. Силовая установка была напечатана на 3D-принтере, сообщает телеканал «Известия». Сам агрегат предназначен для запуска геофизических ракет в верхние слои атмосферы и ближнего космоса. Испытание механизма намечено на конец августа — начало сентября этого года. Старт ракеты с новым двигателем запланирован на осень 2024 года.

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