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Врач рассказала, в каких случаях можно не заметить беременность

Гинеколог Фисюк: беременность может протекать скрыто вплоть до родов
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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В большинстве случаев будущие мамы узнают о своей беременности еще на начальных ее сроках. Однако бывает так, что женщина долгое время не замечает беременности, а иногда узнает о ней только ближе к родам. О том, в каких случаях это возможно «Известиям» 28 июля рассказала врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк.

Она отметила, что скрытая беременность — это достаточно редкое явление, но тем не менее такое встречается.

«Иногда на фоне беременности могут возникать кровянистые выделения, которые женщина может принять за менструацию. В особенности это возможно, если она не следит за циклом. В таких случаях можно не догадываться о своей беременности до 20 недель, а иногда — вплоть до самых родов», — рассказала Фисюк.

По ее словам, иногда беременность может наступить на фоне аменореи (отсутствия менструаций в течение 6 месяцев).

«Нередко бывают беременности в период лактационной аменореи или при некоторых патологиях яичников, приводящих к «потере» менструации на 6 месяцев или дольше. В таких случаях женщина может не обратить внимание на наступление беременности, так как отсутствие менструации не будет вызывать ее подозрений», — объяснила гинеколог.

Кроме того, если у женщины имеется большая жировая прослойка, растущий живот может восприниматься не как беременность, а шевеления ребенка могут не ощущаться, добавила Фисюк.

«Помимо этого, некоторые женщины могут находиться в расстроенном психоэмоциональном состоянии, испытывать страх перед фактом беременности и родами, сознательно отрицая ее наличие. Однако это явление встречается крайне редко», — подытожила врач.

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21 апреля врач акушер-гинеколог «ИНВИТРО-Юг» Илона Довгаль рассказала «Известиям», что поздняя беременность несет за собой риск развития различных гестозов (осложнений нормальной беременности, которые могут развиваться после 20 недель гестации) и трудностей с естественными родами — в таком возрасте часто делают кесарево сечение.

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