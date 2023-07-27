В Тамбове 17 человек отравились едой из суши-бара

В Тамбове 17 человек, среди которых четыре ребенка, отравились едой из суши-бара, детей госпитализировали. Об этом в четверг, 27 июля, сообщил источник «РИА Новости».

По его словам, все пострадавшие обратились за медицинской помощью после посещения заведения «Суши Даром». Тамбовчане заказали там доставку суши, пиццы и лапши.

Детей направили в областную больницу. Масштабы массового отравления пока до конца не ясны. Сведений о пациентах в тяжелом состоянии не поступало.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Тамбовской области начали эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции у горожан. При осмотре помещений заведения ими был выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Взятые пробы отправлены в лабораторию для дальнего исследования.

Областная прокуратура выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее, 18 июля, стало известно, что заведение NicePriceCafe на юго-западе Москвы закрыли после отравления семи человек, употреблявших в пищу роллы и рыбу. У пострадавших диагностирован сальмонеллез.