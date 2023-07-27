Польшаков и Шиков рассказали о моменте удара ВСУ кассетными боеприпасами

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков рассказали в четверг, 27 июля, о том, как попали под кассетный удар ВСУ в Запорожской области.

«Мы приехали на съемку, не прошло и пяти минут, мы записали все синхроны получается вдалеке, потом подошли на место съемки, не прошло 25-30 секунд, как сразу же по нам прилет», — рассказал Польшаков.

По словам корреспондента, основной удар на себя принял офицер от департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ Дмитрий Кузьмин, в результате атаки он погиб. После первого прилета все разбежались в разные стороны и начали оказывать себе первую помощь.

«Я наложил себе жгуты, смотрю, где Дима [Шиков], кричу ему. Он говорит, что с ним всё в порядке. Потом я увидел Ростика (Ростислав Журавлев. — Ред.) лежащего, он стендап записывал о том, что его ранило», — поделился корреспондент.

По словам Польшакова, один из бойцов был очень сильно ранен, но всё равно спасал журналистов и сослуживцев, помог и нашему военкору. По дорого он очень плохо себя чувствовал, был в предобморочном состоянии. Однако он всё же сумел добраться до госпиталя, где всем была оказана первая помощь.

«У меня получается на вылет нога, два осколочных навылет, здесь небольшой перелом. Восстановление продлится 4-8 недель и три осколка во мне - один в боку, один в ягодице, зашли все, кстати, сверху все осколки шли, зашли сверху. Попали, получается в бедро. И один из плеча дошел до диафрагмы. Значит, половина в диафрагме, половина в легком», — отметил журналист.

Подразделения ВСУ 22 июля нанесли удар по группе сотрудников МИЦ «Известия» и «РИА Новости». При обстреле использовались кассетные боеприпасы. Ранения получили четыре журналиста, среди которых военкор и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации.

ООН выразила сожаление в связи с гибелью корреспондента Журавлева. Глава профсоюза турецких журналистов Гёкхан Дурмуш 22 июля заявил, что убийцы Журавлева пытались скрыть истину о конфликте.

Посольство РФ в Вашингтоне возложило на США ответственность за удар ВСУ по журналистам.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела российских журналистов артиллерией ВСУ. В ведомстве подчеркнули значимость и опасность профессии военного журналиста, особенно в зоне спецоперации.

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