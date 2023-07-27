Аналитик не исключил поднятия ФРС США ставки до 6%

От Федеральной резервной системы (ФРС) США не последовало четкого сигнала об окончании цикла повышения ставок, регулятор оставил себе пространство для еще одного повышения. Об этом рассказал «Известиям» 27 июля аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев, комментируя увеличение Федрезервом базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов и выступление главы Джерома Пауэлла.

Эксперт подчеркнул, что поднятая накануне ставка до 5,25–5,50% достигла максимального уровня за 22 года. Он не исключил сценарий развития событий в будущем, при котором показатель будет повышен и до 6%.

«Аргументация в пользу повышения никак не изменилась по сравнению с предыдущими заседаниями — инфляция, особенно базовая, всё еще далека от целевого уровня; рынок труда жесткий; зарплаты продолжают расти. Тем не менее на рынке труда отмечаются некоторые позитивные тенденции: растет уровень участия в рабочей силе, а число открытых вакансий на рынке труда постепенно снижается», — обратил внимание Джиоев.

Он отметил, что, по заявлению Пауэлла, процесс снижения инфляции в США до целевого уровня в 2% еще далек от завершения, базовая инфляция (4.8% год к году) всё еще высока, долгосрочные инфляционные ожидания остаются заякоренными, регулятор готов к дальнейшему повышению этого показателя, если посчитает это целесообразным. Кроме того, по мнению главы ФРС, целевой уровень инфляции не будет достигнут до 2025 года, однако важно, чтобы ставка начала снижаться до достижения инфляции 2%.

«Таким образом, господин Пауэлл подтвердил, что снижения ставки до конца текущего года не будет. Что касается дальнейших шагов регулятора, то четкого сигнала об окончании цикла не последовало. Более того, ФРС оставила себе пространство для еще одного повышения. Регулятор продолжит оценивать выходящие экономические данные и на их основе принимать решение», — сказал Джиоев.

Аналитик добавил, что 28 июля выйдут июньские данные по PCE (Personal Consumption Expenditures).

«Если данный показатель снизится, как уже снизилась базовая инфляция, то вероятность взятия паузы на сентябрьском заседании несколько увеличивается. При этом если PCE не решит «решительно» снижаться до конца года, то вполне вероятен сценарий повышения ставки и до 6%», — заключил Джиоев.

О повышении базовой процентной ставки ФРС США сообщалось накануне. Кроме того, отмечалось, что комитет регулятора намерен продолжать сокращать запасы казначейских ценных бумаг, долговых обязательств агентства и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой агентства.