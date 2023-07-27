Из Пулково вылетел первый прямой рейс в Алжир

Прямые рейсы в Алжир запустили из Пулково в Санкт-Петербурге. В четверг, 27 июля, воздушная гавань обслужила первый рейс Air Algerie, сообщает пресс-служба аэропорта в своем Telegram.

Самолеты Boeing 737-800 будут летать в Алжир трижды в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Лайнеры будут вылетать из Петербурга в 4:15 и прибывать в Алжир в 7:15. В обратную сторону отправление намечено на 20:30, а прибытие в Пулково — на 3:15, отмечает телеканал «78».

Ранее в июле спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов 26 июля сообщил, что Россия будет вести работу над запуском прямого авиасообщения с максимальным количеством африканских стран.