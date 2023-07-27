Сотрудничество в спорте стало главной темой сессии «Спорт: мост дружбы между Россией и Африкой»

Сотрудничество в спорте между Россией и странами Африки стало главной темой сессии «Спорт: мост дружбы между Россией и Африкой» на экономическом и гуманитарном форуме «Россия – Африка».

Министр спорта России Олег Матыцин предложил расширить сотрудничество с африканскими странами по линии образовательных программ, а также в сфере спорта высших достижений и массового спорта.

«Сегодня Россия готова предложить «умную», конкурентоспособную стратегию в сфере спорта для стран Африки, а также дорожную карту по ее реализации. Предлагаем расширить и организовывать совместные тренировочные сборы на российских федеральных спортивных базах, проводить образовательные программы для африканских специалистов, направлять российских тренеров для подготовки спортсменов из Африки к крупным международным мероприятиям. Нельсон Мандела, большой поклонник спорта и великий человек, однажды сказал: «Спорт может изменить мир. Спорт может вдохновлять, спорт может объединять так, как может мало что еще. Он говорит с молодежью на языке, который та понимает. Спорт смеется в лицо всем видам дискриминации», – отметил Олег Матыцин.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выразила готовность работать с африканскими спортсменками.

«Для нас сейчас очень важна Африка, это континент с гениальными спортсменами, – отметила Ирина Винер. – Там огромный потенциал в спорте, в том числе в художественной гимнастике. Я всегда мечтала иметь в команде девочку из Африки. Мы можем предложить наши теории и практику развития спорта».

Президент Международной боксерской ассоциации Умар Кремлев в своем выступлении отметил, что спорт должен объединять людей.

«Когда ты забираешь у спортсмена флаг, ты его унижаешь, потому что атлет едет на соревнования от своего народа. Гордость он испытывает именно из-за того, что играет его гимн, поднимается флаг. Давайте относиться к своим обязанностям серьезно», – заявил Умар Кремлев.

Масштабным турниром, в которых все спортсмены будут выступать под флагами своих стран станут Всемирные Игры Дружбы. О том где и когда пройдут соревнования рассказал на сессии глава оргкомитета Игр Алексей Сорокин.

«Мы чувствуем запрос на новые соревнования, где нет места лозунгам, политике, где речь идет исключительно про спорт. Поэтому были созданы «Игры дружбы» – мультиспортивный турнир по 27 спортивным дисциплинам. Эти соревнования объединят все страны, которые хотят участвовать без оглядки на политические взгляды. Единственный критерий в этих Играх – спортивные достижения. Это не альтернатива существующим форматам, это их мощное дополнение со значимым призовым фондом. Турнир пройдет с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Санкт-Петербурге», – заявил Алексей Сорокин.

Продолжил тему исключения дискриминации в спорте президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Спорт является одной из самых главных составляющих гуманитарного сотрудничества между нашими странами. Россия как законодатель мод в спорте всегда готова поделиться практиками. В этой части очень показательно, что друзья познаются в сложные времена не по словам, а по поступкам. Мы понимаем сейчас, кто наши настоящие друзья, а кто делал и делает вид», – подчеркнул Станислав Поздняков.

Также в дискуссии приняли участие представители африканских стран. Все африканские спикеры особо отметили, что в их странах с нетерпением ждут расширения сотрудничества с Россией.

«Россия обладает большим опытом в подготовке спортсменов. Сотрудничество с Россией вдохновляет наших атлетов, поскольку ваша страна известна огромными достижениями в спорте», – отметил президент Ассоциации Эсватини по Олимпийским играм и играм Содружества Адам Мтетва.

«Когда Намибия была только на пути к независимости Россия поддерживала нас как друг. И мы это очень ценим. Когда мы получили независимость, Россия тоже была с нами. И эти отношения длятся в течение долгого времени», – рассказал Президент Национального олимпийского комитета Намибии Абнер Хоагуб.

«Наша мечта, через сотрудничество с Россией завоевать медали Олимпиады. Я надеюсь, что Россия будет нам помогать, чтобы достичь этой цели», – заявил технический директор Национального олимпийского комитета Мали Алиуне Траоре.

Также в дискуссии приняли участие аудитор Счетной палаты Светлана Орлова, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг и президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.