Неизвестные оставили пентаграмму под дверью квартиры в Петербурге

Неизвестные оставили пентаграмму со свечой и фотографией под дверью квартиры одного из домов во Фрунзенском районе Петербурга, сообщили очевидцы телеканалу «78»‎.

Инцидент произошел на Софийской улице. Как заявили в управляющей компании, за день до этого к двери квартиры была прикреплена записка с угрозами.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции. Все обстоятельства выясняются. Предположительно, пентаграмму нарисовали коллекторы. В настоящее время ее стерли.

Ранее в июле «Известия» писали, что в России могут запретить деятельность коллекторских агентств. Такой законопроект, разработанный депутатами от ЛДПР, направлен на заключение в правительство РФ