Жиган выступил для заключенных в Ставрополье

Рэпер Роман Чумаков, выступающий под псевдонимом Рома Жиган, выступил в исправительных колониях № 5 и № 11 на Ставрополье. На сцене прозвучали различные композиции на патриотическую и социальную темы, сообщает пресс-службе краевого управления ФСИН России в четверг, 27 июля.

Как отмечает ИА StavropolMedia, концерт начался с песни «Мирное небо». Зрители бурно реагировали и аплодировали рэперу, а потом делились впечатлениями.

Также Жиган пообщался с осужденными и рассказал, что тоже бывал в местах лишения свободы. По словам исполнителя, направить силы в правильное русло ему помогло обращение к Богу.