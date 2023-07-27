Под Москвой арестована намеревавшаяся убить экс-супруга женщина

Жительница города Пушкин Московской области, нанявшая киллеров для убийства бывшего супруга, арестована на месяц. Об этом сообщил 27 июля корреспондент «Известий» из зала суда.

Суд удовлетворил ходатайство следователя.

По данным следствия, медицинский работник предложила за ликвидацию мужчины 400 тыс. рублей.

О задержании 50-летней подозреваемой стало известно накануне. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33 п.п. «ж, з» ч.2 ст. 105 УК РФ («Организация убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений»).

По данным следствия, в июле женщина обратилась к своему знакомому с просьбой посодействовать в убийстве мужчины.

«Мужчина, осознавая противоправный характер действий подозреваемой, сообщил о ее просьбе в правоохранительные органы», — отметили в следственных органах.

Далее нанятый для помощи в совершении преступления якобы нашел двоих исполнителей, которым женщина передала ключи от квартиры экс-супруга.

25 июля исполнители встретились с женщиной в поселке Ашукино Пушкинского городского округа и в подтверждение якобы совершенного ими преступления показали ей снимок, на котором запечатлен убитый. При передаче им первой части денежных средств подозреваемая была задержана.