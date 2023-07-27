Посольство Украины в Южной Корее извинилось за инцидент с дипломатом

Посольство Украины в Южной Корее принесло извинения за инцидент с участием украинского дипломата, задержанного ранее в Сеуле. Это следует из сообщения, размещенного в четверг, 27 июля, на сайте диппредставительства.

«Посольство выражает свои искренние извинения корейской общественности и всем лицам, испытавшим стресс или неудобство в связи с инцидентом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинское посольство сотрудничает с властями республики в расследовании инцидента.

Как сообщает The Korean Herald, во вторник, 25 июля, в сеульском районе Итхэвоне за нападение в состоянии алкогольного опьянения на сотрудника бара и полицейского был задержан первый секретарь украинского посольства, однако позже дипломат был освобожден.

Ранее, 19 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уволил посла страны в Казахстане из-за скандала, вызванного призывами дипломата убивать как можно больше россиян. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что подобные высказывания могут принадлежать лишь послу террористического режима.