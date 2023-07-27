Садоков дал прогноз на бой Дацика и Томпсона

Российский боец Вячеслав Дацик первым нанесет удар в боксерском поединке с британцем Оли Томпсоном. Об этом 27 июля заявил спортивный комментатор Александр Садоков.

«Дацику предстоит жесткий, необычайно кровавый бой. Об этом можно говорить с полной уверенностью. С учетом манеры обоих бойцов, я бы сделал ставку на то, что первым попадет Дацик», — сказал Садоков «Известиям» 27 июля.

Он напомнил, что Дацику присущ размашистый стиль боя с жестким разовым ударом, который принес ему множество нокаутов.

Накануне сам россиянин заявил, что хочет быстро нокаутировать Томпсона, потому что не любит проводить долгие поединки. Он добавил, что постарается что-нибудь сломать у британского спортсмена и закончить бой в первом раунде.

Поединок Дацика по прозвищу Рыжий Тарзан и Томпсона пройдет 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

Вячеслав Дацик — звезда «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он один из самых известных бойцов России. Российский профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайбоксер. Побеждал таких соперников, как Кофе Кинг, Сауло Кавалари, Джефф Монсон.

Оли Томпсон — британский боец ММА. В статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 14 лет. Выступал в таких промоушенах, как UFC и Bellator. Провел 37 боев, в 21 бою одержал победу.