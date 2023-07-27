Аудитор СП Орлова назвала самые важные сферы сотрудничества РФ и Африки

Аудитор Счетной палаты (СП) Светлана Орлова заявила о возросшем взаимодействии африканских стран с Россией и назвала самые важные сферы сотрудничества. Об этом она рассказала 27 июля «Известиям» на саммите Россия – Африка.

В первую очередь Москва может сотрудничать со странами Африки на рынке полезных ископаемых.

«30% мирового рынка — это Африка. Вторая тема, которая очень важная, — это сельское хозяйство и, конечно, зерно», — продолжила Орлова.

По ее словам, принимаемые сейчас решения должны быть более открытыми.

«Сейчас, конечно, это приобретает новые тенденции. Мир меняется. Африканские страны, так же как и Россия, хотят правды, хотят взаимодействия, хотят решения вопросов», — добавила аудитор.

Она подчеркнула, что антироссийская санкционная политика «не сломала» Россию. Страна обсуждает новые варианты работы в разных сферах с учетом реального положения дел.

«Даже сегодня мы обсуждаем новые подходы, поиски. Конечно, российская система госуправления сегодня показала свой результат», — заключила аудитор СП.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин во время выступления на саммите Россия – Африка заявил, что в ближайшие 3–4 месяца Россия будет готова предоставить по 25–50 тыс. т зерна шести странам Африки. Он назвал РФ ответственным поставщиком агропродукции.

Также глава государства в ходе выступления на пленарном заседании форума предложил создать в Африке школы с изучением русского языка. По его мнению, изучение русского языка и внедрение высоких образовательных стандартов России заложат лучший фундамент для дальнейшего взаимовыгодного равноправного сотрудничества.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам Второго медиафорума руководителей ведущих информационных агентств Россия – Африка отметил, что отношения РФ и Африки «находятся на подъеме». Он подчеркнул, что это взаимодействие опирается на принципы равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии планируется обсудить сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.