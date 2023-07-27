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Полянский заявил об уничтожении канонического православия на Украине

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lev Radin
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На Украине уничтожается каноническое православие. Об этом 26 июля заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу о преследовании Украинской православной церкви (УПЦ).

«Режимом Владимира Зеленского последовательно проводится государственная политика уничтожения канонического православия на Украине. Арсенал принимаемых мер включает юридические запреты, систематические обыски, рейдерские захваты храмов, допросы прихожан и священнослужителей, их аресты, физическое насилие, вандализм. Государственные и провластные СМИ на системной основе публикуют дискредитирующую церковь и ее иерархов ложную информацию», — сообщил Полянский.

По его словам, размах преследований священнослужителей УПЦ, которым стали приписывать преступления против государственной и общественной безопасности, напоминает самые трагические тоталитарные эпизоды мировой истории.

«Никакие обвинения в адрес России и никакие измышления в адрес канонической православной церкви на Украине не дают Киеву индульгенцию на уничтожение канонического православия или на отправление в застенки уважаемых и пожилых священнослужителей, чья единственная вина заключается в том, что они отстаивают свою веру», — указал Полянский.

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Ранее в июле Россия призвала 26 июля провести заседание СБ ООН по Украине, в частности, по теме репрессий в отношении УПЦ. Тогда же МИД России сообщил, что Москва поднимет вопрос преследования митрополита Павла на предстоящем заседании СБ ООН по теме УПЦ.

14 июля Соломенский суд Киева изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на заключение под стражу до 14 августа. Этот вердикт связан с предъявлением священнослужителю новых обвинений в том, что он усомнился в «суверенности Украины» и отрицал «агрессию» со стороны РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Еще в 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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