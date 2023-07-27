Площадь у железнодорожного вокзала в Пскове благоустроят

В Пскове объявили о поиске подрядчика на разработку проектно-сметной документации по благоустройству площади у железнодорожного вокзала. Об этом сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на информацию на портале госзакупок.

Целью разработки проекта является обеспечение безопасности дорожного и пешеходного движения, облагораживание площади и придание ей современного облика. В документации подрядчик должен учесть историко-культурные особенности территории и предусмотреть антивандальную защиту объектов.

Определить исполнителя планируется 4 августа. Максимальная стоимость контракта с ним составит 6,5 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета.

В конце июня сообщалось, что в Пскове появятся турбокольцевые перекрестки. Проект создания их на площади Победы и площади Героев-Десантников приняли на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.