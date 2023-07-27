Украина с помощью зерновой сделки вывозила наркотические вещества, заявил 27 июля американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей новой статье на платформе Substack со ссылкой на источник в американской разведке.

«Экспорт из Одессы включал нелегальные товары, такие как наркотики и нефть», — написал журналист.

Он также подчеркнул, что нефть Украина получала из России.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей.

Он также отметил, что нуждающиеся государства вместе получили всего 3% от общего объема продовольствия за время черноморской инициативы, что составляет менее 1 млн т. Всего две небольшие партии дошли до Малави и Кении.

Черноморская инициатива была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.