Вышли финальные серии третьего сезона «Ведьмака»

Netflix представил последние три серии третьего сезона сериала «Ведьмак». Премьера состоялась 27 июля.

Эпизоды получили названия «План есть у всякого, пока не схлопотал по морде», «Из огня да в полымя» и «Цена хаоса».

Первые пять серий третьего сезона вышли 29 июня. Вскоре стало известно, что их рейтинг на Rotten Tomatoes составил всего 44%. Это худший результат за всю историю сериала. Критики тоже охладели: их оценка — 83% (у второго сезона оценка 95%).

В конце декабря 2022 года стало известно, что исполнитель роли ведьмака актер Генри Кавилл отказался от участия в проекте. Сообщалось, что Кавилл, будучи большим поклонником книг о Геральте и созданных на их основе компьютерных игр, не согласился с сюжетными линиями, разработанными сценаристами. На съемочной площадке в четвертом сезоне Кавилла заменит австралийский актер Лиам Хемсворт — младший брат актеров Люка и Криса Хемсвортов.