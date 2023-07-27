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Гутерриш заверил в продолжении контактов со сторонами зерновой сделки

Гутерриш: контакты со всеми сторонами по восстановлению зерновой сделки продолжатся
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Фото: ТАСС/Дмитрий Дадонкин
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что продолжит контакты со всеми заинтересованными сторонами по поводу возможности восстановления черноморской зерновой инициативы. Об этом он рассказал 27 июля в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«Контакты со всеми сторонами будет продолжены. С Турцией, Украиной, Россией, другими сторонами, способными оказывать влияние на мировой рынок агропродукции», — подчеркнул он.

Генсек ООН добавил, что нацелен на заключение договоренностей, которые бы отвечали интересам как Киева, так и Москвы. Он призвал все заинтересованные стороны быть прагматичными.

«И мы должны делать всё, чтобы обеспечить доступ агропродукции и удобрений из РФ и Украины на глобальные рынки», — сказал он.

Гутерриш подчеркнул, что ООН работает над возвращением на глобальные рынки продовольствия как из Украины, так и из России.

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Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин во время выступления на саммите Россия – Африка заявил, что в ближайшие 3–4 месяца Россия будет готова предоставить по 25–50 тыс. т зерна шести странам Африки. Он назвал РФ ответственным поставщиком агропродукции.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей. Он также отметил, что нуждающиеся государства вместе получили всего 3% от общего объема продовольствия за время черноморской инициативы, что составляет менее 1 млн т. Всего две небольшие партии дошли до Малави и Кении.

Черноморская инициатива была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.

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