Гутерриш заверил в продолжении контактов со сторонами зерновой сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что продолжит контакты со всеми заинтересованными сторонами по поводу возможности восстановления черноморской зерновой инициативы. Об этом он рассказал 27 июля в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«Контакты со всеми сторонами будет продолжены. С Турцией, Украиной, Россией, другими сторонами, способными оказывать влияние на мировой рынок агропродукции», — подчеркнул он.

Генсек ООН добавил, что нацелен на заключение договоренностей, которые бы отвечали интересам как Киева, так и Москвы. Он призвал все заинтересованные стороны быть прагматичными.

«И мы должны делать всё, чтобы обеспечить доступ агропродукции и удобрений из РФ и Украины на глобальные рынки», — сказал он.

Гутерриш подчеркнул, что ООН работает над возвращением на глобальные рынки продовольствия как из Украины, так и из России.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин во время выступления на саммите Россия – Африка заявил, что в ближайшие 3–4 месяца Россия будет готова предоставить по 25–50 тыс. т зерна шести странам Африки. Он назвал РФ ответственным поставщиком агропродукции.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей. Он также отметил, что нуждающиеся государства вместе получили всего 3% от общего объема продовольствия за время черноморской инициативы, что составляет менее 1 млн т. Всего две небольшие партии дошли до Малави и Кении.

Черноморская инициатива была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.