Херш заявил о вывозе Украиной наркотиков в Европу под прикрытием зерновой сделки

Украина в период действия зерновой сделки вывозила из страны нелегальные товары, в том числе наркотики, а также нефть из России в Европу. Об этом американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш пишет в четверг, 27 июля, со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Экспорт из Одессы включал нелегальные товары, такие как наркотики и нефть, которую Украина получала от России», — цитирует он слова американского чиновника.

Ранее в этот день в пресс-службе Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ сообщили, что еще на одном следовавшем в РФ из Турции иностранном судне ВМО River для погрузки зерна обнаружены следы взрывчатки.

Вещества динитротолуол и тротил были обнаружены в грузовом трюме и на поверхности спасательной шлюпки, сообщается на сайте aif.ru. Иностранный сухогруз следовал из турецкого порта Синоп через Керченский пролив в Ростов-на-Дону.

Ранее, 24 июля, в ведомстве сообщили о том, что в трюме иностранного сухогруза, следовавшего в Россию для погрузки зерна через Керченский пролив, обнаружены следы взрывчатки. Спецслужба установила, что в конце мая судно находилось в порту Килия на Украине, а в июле в турецком порту Тузла на нем провели полную смену судовой команды, состоявшей из 12 украинских граждан. Также было изменено название сухогруза.

Зерновой механизм перестал работать по инициативе российской стороны, сообщается на сайте kp.ru.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей. Он также отметил, что нуждающиеся государства вместе получили всего 3% от общего объема продовольствия за время черноморской инициативы, что составляет менее 1 млн т. Всего две небольшие партии дошли до Малави и Кении.

Черноморская сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.