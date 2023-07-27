PixArt Imaging намекнула на выход Nintendo Switch в 2024 году

Компания PixArt Imaging, являющаяся партнером корпорации Nintendo, в своем отчете рассказала о готовящейся к выходу в начале 2024 года японской игровой консоли. По мнению экспертов и пользователей Сети, этой консолью может быть Nintendo Switch 2, сообщил 26 июля портал Notebook Check.

В финансовом отчете PixArt Imaging название или характеристики устройства не раскрываются, однако есть основания полагать, что речь идет именно о новой портативной консоли от Nintendo.

Nintendo неоднократно сотрудничала с PixArt, в том числе при создании игровой консоли Wii и первой Switch, поэтому японская корпорация, вероятно, могла обратилась к PixArt для работы над новым устройством, уточняет Notebook Check.

Также под описанием нового японского игрового устройства может скрываться приставка от Sony, которая, согласно утечкам, планирует выпустить обновленную версию PS5 со съемным дисководом и портативную консоль Project Q до конца 2023 года, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на портал.

Ранее, 22 июня Nintendo показала трейлеры и отрывки геймплея своих предстоящих проектов во время трансляции Nintendo Direct. Главной новинкой стала игра Super Mario Bros. Wonder, которая выйдет 20 октября этого года. Она будет больше напоминать классические проекты: вид будет двухмерным, тон шутливым, а играть пользователи смогут за большинство знакомых персонажей.