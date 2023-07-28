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На российском рынке появилось второе поколение Geely Atlas

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Фото: Geely
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Кроссовер Geely Atlas второго поколения завезли в салоны российских дилеров. Цена на ввезенную по параллельному импорту новинку начинается от 3,6 млн, сообщает Autonews.ru.

Этот автомобиль изначально предназначен для внутреннего рынка КНР, из-за чего название кроссовера отличается от привычного россиянам Atlas: в Китае машина носит имя Boyue L.

Geely Boyue L доступен российскому покупателю с 181-сильным полуторалитровым турбомотором в тандеме с семиступенчатым «роботом». Максимальная скорость кроссовера составляет 195 км/ч.

Габариты авто: 4670 мм ― длина, 1900 мм ― ширина, 1705 мм ― высота, а размер колесной базы составляет 2777 мм. Автомобиль построен на платформе CMA, которую Geely разработала в сотрудничестве с шведской Volvo.

Из опций покупатель кроссовера получит датчик контроля давления в шинах, ABS, систему контроля тяги и помощи при подъеме, панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль, а также климат-контроль.

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Ранее, 27 июля, флагманский кроссовер Chery Tiggo 9, дебютировавший в этом году в Китае, появился в салонах российских дилеров. Новинка оснащена 261-сильным двухлитровым турбодвигателем в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Максимальная скорость Tiggo 9 составляет 205 км/ч.

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