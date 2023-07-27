Аналитики рассказали о трендах на вторичном рынке жилья

В июне продавцы вторичной недвижимости в России снижали стоимость квартиры при заключении ипотечной сделки в среднем на 1,2%. Об этом рассказали эксперты «Домклик».

По их словам, в феврале данный показатель был на уровне 0,9%, в июне прошлого года — 1,3%.

Наибольший размер скидок в первый летний месяц текущего года зафиксирован в Тюменской области (2,5%), Краснодарском крае (2,3%) и Воронежской области (2,1%). В двух последних регионах высокие значения дисконта наблюдались на протяжении всего полугодия. При этом в июне количество субъектов, где величина скидки превысила 2% от стоимости квартиры, возросло: в список добавились Тюменская область и Татарстан.

В перечень регионов, где продавцы в меньшей степени готовы уступать в цене, вошли Челябинская область, Московская область, Нижегородская область, Красноярский край и Свердловская область. За месяц этот список практически не изменился.

Величина скидки рассчитывалась как разница между стоимостью объекта недвижимости, на который оформлялась ипотека в «Сбере», и стоимостью, указанной в соответствующем объявлении. Полученное значение усреднялось по всем проданным вторичным квартирам в конкретном регионе.

Ранее аналитики «Домклик» отмечали, что готовность продавцов идти на уступки в процессе сделки зависят от множества факторов, например, от покупательской активности или степени доступности других типов жилья (новостройки, загородная недвижимость, ИЖС).