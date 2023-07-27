Ремонт моста через реку Пичаевка завершили в Тамбовской области

В Тамбовской области завершили ремонт моста через реку Пичаевка, связывающий Пичаевский муниципальный округ с Моршанским и Бондарским округами. Об этом сообщает региональное министерство автодорог и транспорта.

Подрядчиком выступило ООО «Мостострой», стоимость контракта с ним составила 102 млн рублей. Рабочие заменили конструктивные элементы моста, уложили новое дорожное покрытие, обустроили систему отвода талых вод и гидроизоляцию, а также сделали тротуары, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку.

Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру», мост расположен на 36-м км автодороги Моршанск – Пичаево. Его возвели в 1979 году, в последнее время он вызывал множество нареканий, люди обращались с жалобами в различные инстанции.

Переправу отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».