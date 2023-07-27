Хирург Бохян перечислил симптомы гангрены

Гангрена характеризуется гибелью тканей и остается опасным заболеванием, но ее развитие можно не заметить до критического состояния пациента, предупредил в четверг, 27 июля, врач-хирург, доктор медицинских наук Тигран Бохян.

«Начало гангрены может быть незаметным, но со временем появляются определенные симптомы. Среди них: боль в области поражения, отек пораженной области, появление язвы или раны, которая не заживает в течение длительного времени», — рассказал врач в беседе с РИАМО.

Гангрену можно определить по ранним признакам — изменению цвета кожи в пораженной области. Она может потемнеть или стать белоснежной.

«Диагноз ставится на основании анамнеза и объективного осмотра: кожные покровы темнеют, конечность иссушается, по объему становится меньше, чем непораженная конечность», — продолжил врач.

Бохян подчеркнул, что если обратить внимание на ранние симптомы, то человек может сам определить начало опасной болезни и обратиться к врачу за назначением лечения.

Однако для предупреждения развития гангрены необходимо регулярно проходить медицинские осмотры и следить за состоянием своего тела, уточняет «Газета.Ru».

Ранее в июле педиатр, врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук Иван Коновалов рассказал «Известиям», что вирусный менингит у детей при своевременно оказанной помощи обычно хорошо поддается лечению. Заболевание начинается как обычная респираторная инфекция, однако затем симптомы усугубляются, предупредил он.