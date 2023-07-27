Путин выступил за сотрудничество с Африкой в борьбе с терроризмом и экстремизмом

Президент РФ Владимир Путин 27 июля на встрече с главами ведущих региональных организаций Африки выступил за сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Глава государства подчеркнул, что из числа региональных организаций — именно африканский союз является основным партнером РФ.



Встреча с главами региональных организаций Африки проходит в рамках саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге. Известно, что на мероприятиях планируется обсудить сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.



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