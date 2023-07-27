Африканский политолог объяснил необходимость сотрудничества РФ и Африки

Страны Запада начали считать Россию врагом, поэтому она должна смотреть больше в сторону Африки. Об этом 27 июля в комментарии «Известиям» заявил африканский политолог Кеми Сера на полях саммита Россия – Африка.

«Могу сказать одно — если Россию пытаются изолировать на Западе, она должна больше смотреть в сторону Африки. Мы ведь хотим иметь деловых партнеров, не захватчиков-колонизаторов», — отметил эксперт.

По словам политолога, все африканские страны готовы сражаться против западной экспансии и сейчас находятся в поиске надежного друга.

«Мы надеемся, что Россия им станет», — подчеркнул он.

Специалист также добавил, что 28 июля готовится выступить на саммите, который он посещает уже во второй раз, с докладом о противостоянии западному глобализму.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума предложил создать в Африке школы с изучением русского языка. По его мнению, изучение русского языка и внедрение высоких образовательных стандартов России заложат лучший фундамент для дальнейшего взаимовыгодного равноправного сотрудничества.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам Второго медиафорума руководителей ведущих информационных агентств Россия – Африка отметил, что отношения РФ и Африки «находятся на подъеме». Он подчеркнул, что это взаимодействие опирается на принципы равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга

Саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии планируется обсудить сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.