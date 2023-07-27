СК начал проверку по факту обнаружения тела мужчины в Волге в Саратове

В Саратове организована проверка по факту обнаружения тела 61-летнего мужчины в Волге. Об этом сообщает СУ СК России по Саратовской области.

В службу спасения звонок поступил 27 июля в 10:43. Вблизи поселка Увек города Саратова рыбак обнаружил в Волге тело мужчины без признаков жизни, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Прибывшие на место водолазы извлекли тело из воды и передали следственно-оперативной группе. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре на нем зафиксировано не было.

По факту гибели человека организована проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

21 июля в Волге в Астраханской области на глазах у своей жены утонул 33-летний мужчина. Его тело было обнаружено 23-го числа водолазами ГКУ «Волгоспас».