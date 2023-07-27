В Москве задержали готовившего теракт на газопроводной сети подростка

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Москве выявили факт подготовки теракта и задержали подростка, который готовил взрыв объекта на газопроводной сети.

В отношении 17-летнего молодого человека Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по факту приготовления к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Согласно данным следствия, подросток хотел совершить террористический акт не позднее 29 января этого года. В интернете он изучал способы изготовления и применения взрывчатых устройств, карты расположения объектов газопроводной сети в Москве и Московской области.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед Хорошевским районным судом в Москве о заключении подростка под стражу.

Ранее, 16 июня, стало известно, что 15-летнего подростка, готовившего теракт, задержали в Армавире. Его подозревали в том, что он планировал поджечь одно из общеобразовательных учреждений города для устрашения населения. Уточняется, что события происходили с апреля по май 2023 года. Парень изготовил зажигательную смесь, а также начал изготавливать самодельное оружие. Всё это он хранил дома в хозяйственной постройке.