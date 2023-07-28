И смех, и доспех: как веселый актер Владимир Басов снимал о войне

«Принимаются заявки на лечебные пиявки», «пока твои зубки не превратились в клыки», «нравятся девочки, а литература — это искусство» — все эти крылатые фразы принадлежат героям Владимира Басова. 28 июля исполняется 100 лет со дня его рождения. Басов-актер — это более ста киноролей, в основном второго плана или эпизодических. Басов-режиссер — это шпионский триллер «Щит и меч», военная драма «Тишина», «Дни Турбиных» по Булгакову. Такого Басова, большого драматического автора, публика знает плохо. «Известия» поговорили с теми, кто знал артиста лично.

Один в поле воин

Для многих народный артист СССР Владимир Басов — комедийный актер. Дуремар из «Буратино», Волк из «Красной Шапочки», недовольный полотер из «Я шагаю по Москве», маклер из «По семейным обстоятельствам». Но, кроме того, Владимир Павлович — крупный режиссер, снявший фильмы, вошедшие в золотую фильмотеку отечественного кино. «Щит и меч», «Дни Турбиных», «Тишина», «Битва в пути» — за 35 лет Басов снял 23 фильма. А ролей у Владимира Павловича более ста. Его запомнили как человека веселого и самоироничного.

Во ВГИК он пытался поступить еще в 1941 году. Но началась война, и молодой Володя Басов пошел на нее добровольцем. Фильм Чухрая «Баллада о солдате» отчасти копирует судьбу рядового Басова. Все погибли, а он один отстреливался. На немецкий танк вышел с гранатой. Фашисты не ожидали такого напора и отступили. После сражения в расположении части появился генерал и рядовому Басову тут же присвоил звание лейтенанта. В феврале 1945 года Басов получил тяжелую контузию в бою. Он во главе штурмовой бригады обеспечил захват опорного пункта немецкой обороны. За этот подвиг был награжден орденом Красной Звезды. А еще у Владимира Павловича был орден Отечественной войны I степени.

Войну Басов закончил в звании капитана, почти дойдя до Берлина. Ему даже прочили военную карьеру. Отправляли учиться в академию. Но кино перевесило. В 1946-м он поступил во ВГИК на режиссерский курс к Сергею Юткевичу и Михаилу Ромму.

А дальше «Тишина»

Фильм «Тишина» — знаковый для режиссера. Песню «На безымянной высоте» впервые исполнили именно там. Басов снимал картину о своем поколении, о молодежи, которая со школьной скамьи шагнула в окопы. После войны их осталось немного. Но они вернулись с фронта несломленные, нацеленные на лучшее будущее для своей страны. Режиссер называл «Тишину» посвящением своему отцу, красному комиссару Павлу Басултайнену, который погиб в 1931 году. Для Басова фигура родителя — святое. Он говорил: «Предал отца человек — нет человека». Дед Басова был настоятелем кафедрального собора в Саратове.

Как вспоминает Лариса Лужина, на главную роль в «Тишину» к Владимиру Басову она попала благодаря фильму Станислава Ростоцкого «На семи ветрах». Режиссер увидел молодую актрису на экране и тоже захотел снять ее в своем фильме о войне.

— Ростоцкий и Басов дружили, — вспоминает народная артистка РСФСР. — Без кинопроб Владимир Павлович утвердил меня на роль Нины. Признаться, мне повезло. На тот момент Басов был холост. Он развелся с Натальей Фатеевой и еще не женился на Валентине Титовой. А если бы был женат, в роли Нины снималась бы его любимая женщина.

Съемки у Басова Ларисе Лужиной запомнились невыносимой жарой. Это было в Баку на берегу Каспийского моря.

— Было такое пекло, что можно было яичницу пожарить на камнях. Там, в Баку, ее, кстати, готовят с помидорами. Впервые попробовав, полюбила ее на всю жизнь.

У Басова был свой стиль работы — он снимал очень быстро. Лариса Лужина вспоминает, что в отличие от коллег, которые фильмы делали за год, Владимир Павлович укладывался в полгода. Ведь его девизом по жизни было: «Непрерывность действия — лучшая форма бытия». От съемок у Басова у Лужиной осталось ощущение абсолютного счастья.

По настоянию чиновников-перестраховщиков «Тишину» внесли в черный список. Председатель Госкино Алексей Романов говорил, что картина безнадежно вредна и непоправима. Но усилиями поклонников таланта Басова об этом узнал Хрущев. Генсек затребовал фильм, и он ему очень понравился. «Тишину» отправили в Париж, чтобы она открывала там декаду советского кино. Затем фильм получил главный приз Первого Всесоюзного кинофестиваля в Ленинграде. Картина даже оказалась в списках на Ленинскую премию — главную награду страны. Но страну ждали великие перемены. Хрущева на посту генсека сменил Брежнев. И после непродолжительного проката фильм опять положили на полку.

Бегущий режиссер

Он и по жизни не шел, а бежал. Темп — голливудский. Мог одновременно разрабатывать несколько сценариев. Готов был снимать по четыре картины в год. Лишь бы был заказ. Но во всех его картинах была доминанта — человек порядочный, противостоящий злу. Такой напор нравился не всем.

Были у режиссера творческие паузы. Часто это совпадало со сложными жизненными обстоятельствами. Тогда Басов снимался сам. Не всегда и не везде утверждали специфическую фактуру артиста. Басов хотел, например, сыграть Остапа Бендера в «Золотом теленке» Михаила Швейцера, но роль, как известно, досталась Сергею Юрскому.

— Это был человек-ртуть, он не мог сидеть без работы, — вспоминает народная артистка России Наталья Белохвостикова. — Фантастический, уникальный режиссер и человек. Я его бесконечно люблю. Он был добрый, постоянно шутящий, очень доброжелательный, нежный. Да таких практически не бывает! Мы вместе снимались в «Тегеране-43». У него была небольшая роль. Съемки проходили в центре Парижа. Там вечные пробки. Парижанам трудно ехать, а он был за рулем, и надо было видеть, как он распугивал всех, чтобы двигаться. Владимир Павлович был отчаянным водителем.

Наталья Белохвостикова и ее супруг, режиссер Владимир Наумов, дружили семьями с Владимиром Басовым и его женой Валентиной Титовой.

— В 531-м кабинете было Творческое объединение Алова и Наумова, — вспоминает народная артистка. — Там часто можно было встретить Владимира Басова. О том, что он пришел к своим коллегам, можно было понять, еще проходя по коридору. На весь пятый этаж раздавался хохот Басова.

Народный артист России Юрий Чернов пересекался с Владимиром Басовым в картине «Приключения Электроника».

— Владимир Павлович — фронтовик, поэтому его картины такие искренние, правдивые, — говорит Юрий Чернов. — Что отличает от многих современных режиссеров старую советскую школу? Их фильмы о войне были не «псевдо», а настоящие. В одном ряду с Басовым — Кулиджанов, Ростоцкий, Озеров. А кроме того, Владимир Павлович был еще и великолепным комедийным актером. Порой соглашался даже на эпизод. Но он не был проходным в картине, а запоминался зрителям.

По мнению Юрия Чернова, всё потому, что актерским мастерством Басов тоже владел блестяще и не зацикливался на режиссерской профессии. Сыграть комедию, рассмешить зрителя — не каждый актер сможет. А Басову такие роли давались легко. И это подтверждение высокого класса художника.

— Это счастье — сняться в детском кино, — уверен Юрий Чернов. — А кто из больших артистов не работал для детей? Да даже Василий Макарович Шукшин играл в фильме для детей «Минута молчания». Советский кинематограф тем и отличался, что детские фильмы снимали большие режиссеры и играли там известнейшие актеры. Да и запомнился Владимир Павлович мне как открытый, не высокомерный человек. Это сейчас входят на киностудию и не здороваются, считая всех вокруг посторонними людьми. А ведь это они, «посторонние», сделали из этих людей звезд, снимали, одевали, гримировали, монтировали, озвучивали. А Басов всегда со всеми здоровался, потому что студия — его дом.

Полный багажник тортов

Схожие воспоминания и у актера, режиссера Дмитрия Иосифова. Он дважды снимался с Басовым. Впервые они встретились на площадке «Приключений Буратино», где Дмитрий сыграл главную роль. Владимир Басов был Дуремаром.

— Артисту всегда хочется разнообразия, и влезть в шкуру злодеев — очень привлекательно, — считает Дмитрий Иосифов. — А сказка всегда заманчивый материал. Потому что в ней можно фантазировать и употребить тот актерский арсенал, которым вряд ли воспользуешься в серьезном кино. Можно быть не таким, как в жизни. Когда актер может придумывать реальность — это всегда интересный материал. Таким был Дуремар для Владимира Басова.

При этом его не обижало, что после выхода фильма его кто-то за глаза называл Дуремаром. «Думаю, он воспринимал это с иронией. Ведь когда тебя называют именем персонажа, значит, он у тебя получился. А для артиста это — лучший комплимент», — уверен Дмитрий Иосифов.

Владимир Басов всегда был открытым, свойским для всех. Никакой дистанции не держал. Он хохмил, шутил, рассказывал анекдоты. Всегда был в хорошем настроении. И, несмотря на фронтовые награды и режиссерский опыт, фанаберии в нем не было.

Народный артист не требовал особых условий, у него не было райдера. Как вспоминает Дмитрий Иосифов, когда снимали фильм «Про Красную Шапочку», где он играл Волчонка, а Басов — Худого волка, встречать звезду на вокзале в Калининграде приехал автобус со съемочной группой. Владимир Басов с чемоданами сел вместе со всеми и отправился сразу на площадку, не заезжая в гостиницу.

Младший сын Владимира Павловича Александр пошел по стопам отца, поступив к Сергею Герасимову на режиссерский факультет ВГИКа, а на курс к Алексею Баталову в это же время поступил и сам Дмитрий Иосифов.

— Помню, нас, первокурсников, в начале учебы отправили на картошку за 80 километров от Москвы. И вдруг сообщают, что к Саше приехал папа. Владимир Павлович привез торт. Но тут же Басов сказал, что это не только для сына, а для всех. Оказалось, что у него в машине — полный багажник тортов.

Наталья Белохвостикова говорит, что «это была целая жизнь под названием «Владимир Басов», она была большой, длинной».

— Хотя — нет, Владимир Павлович очень рано ушел, — продолжила актриса. — За встречу с ним я благодарна судьбе. Потому что из таких людей складываешься ты. Ты обретаешь еще один космос. Владимир Басов был просто необъятен. Ранний уход Владимира Басова — это очень несправедливо.

Скончался Владимир Басов от инсульта в возрасте 64 лет в 1987 году.