Новые правила для заводчиков животных появятся в России

Заводчиков собак и кошек в России ожидает ряд обязательств. В Госдуме подготовили нормы по регулированию рынка домашних животных, сообщает телеканал «Известия». Заводчиков могут обязать проходить регистрацию, вакцинировать продаваемых животных, платить налоги с их реализации. Такая деятельность может стать частью закона «Об ответственном обращении с животными». Эксперты поддерживают контроль за рынком домашних животных. Однако предупреждают, что на практике это всё окажется, скорее всего, сложнее, чем в теории.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.