Матыцин назвал правильной дисквалификацию украинской саблистки Харлан

Решение судьи о дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан, которая отказалась пожимать руку российской спортсменке Анне Смирновой на чемпионате мира по фехтованию, является абсолютно правильным. Об этом 27 июля заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Правильно, что дисквалифицировали. Ее поведение выходит за рамки спортивной этики», — заявил глава Минспорта журналистам на полях саммита Россия – Африка.

Он также отметил, что данное решение обеспечивает равенство и честное соперничество, и основано на правилах фехтования.

Ранее в этот день Харлан не пожала руку российской сопернице Смирновой после поединка 1/32 финала на соревнованиях в Милане. Украинка выиграла схватку со счетом 15:7, после чего выставила саблю вперед и не подпустила россиянку к себе, покинув затем дорожку.

Позже судья принял решение о дисквалификации украинки в личном турнире. В этот же день Харлан должна была встретиться в 1/16 финала с болгаркой Йоаной Илиевой. Однако поединок не состоялся, и представительница Болгарии автоматически прошла в 1/8 финала, где встретится уже с азербайджанкой Анной Баштой.

Согласно правилам Международной федерации фехтования (FIE), после схватки спортсмены должны обменяться рукопожатиями. Если один или оба фехтовальщика отказываются выполнять правила, поединок не будет считаться завершенным. В этом случае рефери может наказать виновных, вплоть до дисквалификации.

Конгресс FIE в марте разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе со второй половины апреля. В мае глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщал, что FIE не допустила к соревнованиям ведущих спортсменов РФ, в том числе олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян. До турниров не допущены также чемпионы мира Вениамин Решетников и Камиль Ибрагимов.