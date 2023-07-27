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В Греции при тушении лесных пожаров пострадали 74 пожарных

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Фото: REUTERS/Alexandros Avramidis
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В Греции при тушении лесных пожаров за 10 дней пострадали 74 пожарных, заявил 27 июля на брифинге официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

«В нашей стране с 17 июля в ходе тушения лесных пожаров пострадали 74 пожарных. Мы благодарны всем этим людям, которые неустанно борются с пламенем и предпринимают усилия, которые выходят за рамки их служебного долга», — отметил он.

По его словам, в стране за последние три дня зафиксировали 177 очагов лесных пожаров.

Маринакис подчеркнул, что несколько человек задержаны по обвинению в умышленных и неумышленных поджогах растительности.

«Местные следственные органы, а также специальные подразделения по расследованию поджогов изучают конкретные жалобы в районах, где произошел ряд пожаров», — поделился представитель правительства.

Он также сообщил, что пожарные продолжают тушить огонь на островах Родос, Корфу (Керкира), Эвбея и в области Магнесия (центральная Греция).

«Там имеются активные фронты огня. При этом картина на Родосе, Корфу и в районе городка Каристос на Эвбее улучшилась, а пожар в Магнесии не угрожает жилым районам», — сказал Маринакис.

Вместе с тем в стране подсчитали ущерб, нанесенный пожарами домам и инфраструктуре на востоке и западе столичной области Аттика и в области Лутраки. Сейчас оценивается ситуация на острове Родос, заключил он.

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Из-за экстремально высоких температур по всей Греции полыхают пожары. Самая напряженная обстановка наблюдается на острове Родос, где огонь не могут потушить с 18 июля. Там 26 июля из-за природных пожаров объявили режим ЧП.

23 июля в беседе с «Известиями» россияне, отдыхающие на острове, рассказали, что им приходится перебираться с места на место из-за разгоревшихся там природных пожаров. По словам другого туриста, люди массово эвакуируются из-за неконтролируемых природных пожаров.

За день до этого власти Греции сообщили, что более 30 тыс. человек эвакуируют из районов, которым угрожает огонь в лесных массивах на острове Родос.

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