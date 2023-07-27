Лучший испанский матадор получил серьезное ранение на корриде

Лучший испанский матадор Андрес Рока Рей, получивший за свои профессиональные навыки негласный титул «Месси матадоров», получил серьезное ранение в результате инцидента на корриде в Сантьяго. Как пишет 27 июля издание Daily Mail, бык весом 467 кг придавил его к барьерам во время сражения.

26-летний Рей с многочисленными ранениями и гематомами был срочно доставлен в больницу. В отчетах медицинской службы площади Пласа-де-Торос в Сантандере говорится о «политравме левого колена» и «множественных кровоподтеках на шее, лице, правом бедре и левом колене».

Отмечается, что бык по кличке Вирута протащил матадора к барьерам через весь стадион, после чего подбросил вверх. Присутствовавшие на корриде зрители отметили, что это самая серьезная травма за всю восьмилетнюю карьеру мужчины.

В июле 2019 года сообщалось, что в Испании мужчина погиб во время корриды на глазах у 2 тыс. зрителей. Торильеро, который выпускает быка на арену, получил серьезное ранение, нанесенное животным. Во время представления разъяренный бык подбросил 60-летнего мужчину в воздух и ранил его рогами в область шеи. Пострадавшего успели отнести в медпункт, где он скончался.