В Орловской области проходит летняя «Вахта Памяти» – 2023

Всероссийская акция «Вахта Памяти»стартовала на территории Багриновского сельского поселения в Орловской области. Поисковые работы посвящены 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, сообщает газета «Болховские куранты».

По информации InfoOrel.ru, в «Вахте» принимают участие члены межрегионального поискового объединения «Костер», отрядов «Совесть памяти» из Татарстана и «Рысь» из Свердловской области.

Помимо поисковых работ участникам предстоит подготовить участок для установки памятного знака на месте военного госпиталя, который находился в начальной школе села Кривцово. Здесь в 1941 году фашистами были заживо сожжены тяжелораненые советские бойцы.

Ранее в июне сообщалось, что в Калужской области перезахоронили останки 56 красноармейцев. Их обнаружили в ходе «Вахты памяти» 2023 года.