Высоту орбиты МКС увеличили перед прибытием корабля «Союз МС-24»

Орбита Международной космической станции (МКС) скорректирована для обеспечения запуска пилотируемого корабля «Союз МС-24» и приземления «Союза МС-23». Об этом 27 июля говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса».

Двигатели космического грузовика «Прогресс МС-22», пристыкованного к российскому служебному модулю «Звезда», включили в 15:02 мск. Они проработали 301,9 секунды, выдав импульс величиной 0,46 м/с.

«В результате, по предварительным данным Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), средняя высота орбиты станции увеличилась на 790 м и составила 417,1 км», — добавили в госкорпорации.

«Союз МС-24» отправится к МКС 15 сентября В экипаж входят участники 70-й и 71-й длительных экспедиций на МКС — космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Николай Чуб, астронавт NASA Лорал О'Хара.

В начале июля орбиту МКС подняли в преддверии запуска «Союза МС-24» и отстыковки «Союза МС-23». Тогда средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,25 км, до 417,9 км над поверхностью планеты,

До этого, 30 апреля, орбита МКС была скорректирована для формирования баллистических условий перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-23».