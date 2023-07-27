Собянин открыл городской вокзал Тимирязевская МЦД-1 после реконструкции

Вокзал станции Тимирязевская первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) открылся после реконструкции. Об этом 27 июля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня вместе с заместителем гендиректора ОАО «РЖД» Олегом Тони открыли после реконструкции московский городской вокзал Тимирязевская МЦД-1. На первом диаметре он уже восьмой по счету. Работы велись без остановки движения поездов на этой станции, для этого построили временную инфраструктуру», — рассказал он в Telegram.

Были построены две новые высокие платформы с навесами на всю длину, которые защищают от осадков и солнца. Также сделан подземный пассажирский вестибюль, который интегрирован со станцией метро «Тимирязевская», имеет выходы к Дмитровскому шоссе, улицам Яблочкова и Фонвизина.

Вокзал имеет восемь эскалаторов и пять лифтов, чтобы им могли пользоваться маломобильные граждане. Около станции обновили улично-дорожную сеть, установили новую остановку наземного транспорта и организовали семь новых пешеходных переходов.

«В Тимирязевском и Бутырском районах живет больше 150 тыс. человек. Сюда приезжают на учебу студенты Тимирязевской академии, Юридического университета и других вузов города. Для них теперь поездки по МЦД-1 будут удобнее, а пересесть на одноименную станцию метро можно будет всего за пару минут и без выхода на улицу», — отметил мэр.

Ранее, 11 июля, Собянин сообщил, что запуск МЦД-4 состоится осенью 2023 года. По его словам, в настоящее время почти все работы по строительству диаметра закончены. У пассажиров будет возможность бесплатной пересадки с МЦД-4 на обычное метро, и точек этих пересадок по городу построено очень много.

До этого, 6 июля, мэр столицы сообщил, что с начала 2023 года Московский метрополитен получил более 140 вагонов «Москва-2020». Он отметил, что продолжается обновление столичной подземки инновационными российскими составами, чтобы москвичи могли более комфортно передвигаться по городу.