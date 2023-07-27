Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
SpaceX отменила пуск Falcon Heavy с самым тяжелым спутником за минуту до старта
Спорт
Украинскую саблистку Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию
Политика
Путин сравнил потери ВСУ и России на запорожском направлении за сутки
Общество
Генпрокуратура РФ подвела итоги первой половины 2023 года
Мир
Конгрессмен призвал Байдена ограничить военную помощь Украине
Армия
Военный эксперт раскрыл боевой потенциал самоходного орудия «Мальва»
Политика
Путин заявил о перспективах наращивания партнерства России и Бурунди
Мир
В Греции при тушении лесных пожаров пострадали 74 пожарных
Происшествия
ФСБ под Брянском задержала пытавшегося примкнуть к ВСУ россиянина
Спорт
Матыцин назвал правильной дисквалификацию украинской саблистки Харлан
Экономика
Цена нефти Brent превысила $84 за баррель впервые с 19 апреля
Политика
Лавров заявил о подъеме российско-африканских отношений
Мир
Фурсенко рассказал о стратегических вопросах программы саммита РФ – Африка

Собянин открыл городской вокзал Тимирязевская МЦД-1 после реконструкции

0
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/М. Мишина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вокзал станции Тимирязевская первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) открылся после реконструкции. Об этом 27 июля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня вместе с заместителем гендиректора ОАО «РЖД» Олегом Тони открыли после реконструкции московский городской вокзал Тимирязевская МЦД-1. На первом диаметре он уже восьмой по счету. Работы велись без остановки движения поездов на этой станции, для этого построили временную инфраструктуру», — рассказал он в Telegram.

Были построены две новые высокие платформы с навесами на всю длину, которые защищают от осадков и солнца. Также сделан подземный пассажирский вестибюль, который интегрирован со станцией метро «Тимирязевская», имеет выходы к Дмитровскому шоссе, улицам Яблочкова и Фонвизина.

Вокзал имеет восемь эскалаторов и пять лифтов, чтобы им могли пользоваться маломобильные граждане. Около станции обновили улично-дорожную сеть, установили новую остановку наземного транспорта и организовали семь новых пешеходных переходов.

«В Тимирязевском и Бутырском районах живет больше 150 тыс. человек. Сюда приезжают на учебу студенты Тимирязевской академии, Юридического университета и других вузов города. Для них теперь поездки по МЦД-1 будут удобнее, а пересесть на одноименную станцию метро можно будет всего за пару минут и без выхода на улицу», — отметил мэр.

Двери открываются: какие вокзалы появятся в Москве в 2023 году
Москва снова стала портом пяти морей, новые МЦД запустят осенью

Ранее, 11 июля, Собянин сообщил, что запуск МЦД-4 состоится осенью 2023 года. По его словам, в настоящее время почти все работы по строительству диаметра закончены. У пассажиров будет возможность бесплатной пересадки с МЦД-4 на обычное метро, и точек этих пересадок по городу построено очень много.

До этого, 6 июля, мэр столицы сообщил, что с начала 2023 года Московский метрополитен получил более 140 вагонов «Москва-2020». Он отметил, что продолжается обновление столичной подземки инновационными российскими составами, чтобы москвичи могли более комфортно передвигаться по городу.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023