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Глава РСПП рассказал о присутствующих в Африке российских компаниях

Шохин: российские компании «РУСАЛ», «Ренова» и производители удобрений уже работают в Африке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Многие российские компании, являющиеся членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), уже присутствуют в Африке и активно там работают. Об этом 27 июля заявил президент РСПП Александр Шохин в комментарии «Известиям» на полях саммита «Россия – Африка».

«У нас многие компании, члены РСПП, присутствуют в Африке. Те же производители и экспортеры минеральных удобрений активно присутствуют на африканском континенте. Такие компании, как «РУСАЛ», «Ренова». Индустриальная зона Суэцкого канала запускается. Сейчас нашли лучшие возможности для ее размещения, чем первоначальный проект», — рассказал Шохин.

Что касается зоны Суэцкого канала, глава РСПП выразил надежду, что она заработает уже в ближайшее время.

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Ранее 27 июля президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка» сообщил о подготовке около 30 энергетических проектов в Африке с участием России. Москва также надеется, что в ближайшее время удастся запустить российскую индустриальную зону в районе Суэцкого канала в Египте, сообщил российский лидер.

Саммит Россия — Африка открылся в Санкт-Петербурге в четверг, 27 июля. Известно, что на саммите будет обсуждаться сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

12 июля посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров сообщил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества с африканскими странами выходит на качественно новый уровень. Он указал, что второй саммит государств пройдет в процессе перехода от монополярного мира к многополярной системе, в которой будет реализовываться принцип суверенного равенства.

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