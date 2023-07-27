Названы возможные цены iPhone 15 Pro и 15 Pro Max на старте продаж

Модели Pro и Pro Max версии iPhone 15, которые должны появиться в продаже в 2023 году, будут стоить дороже, чем текущие аналогичные модели iPhone 14. Об этом в среду, 26 июля, сообщил Macrumors со ссылкой на аналитика британского банка Barclays Тима Лонга.

По подсчетам аналитика, iPhone 15 Pro, вероятно, будет стоить на $100 дороже, чем iPhone 14 Pro, а iPhone 15 Pro Max будет на $100–200 дороже чем iPhone 14 Pro Max. Цены на iPhone 15 и iPhone 15 Plus останутся на уровне $799 и $899 соответственно, предположил Лонг.

Ожидается, что модель 15 Pro Max будет оснащена обновленным объективом, который обеспечит 5–6-кратное увеличение, в то время как iPhone 14 Pro обладал лишь трехкратным зумом.

Однако Macrumors призвал скептически относиться к оценкам стоимости новых моделей смартфонов от Apple, так как это лишь обоснованные предположения, которые могут оказаться неверными.

25 июля «Газета.Ru» со ссылкой на Bloomberg сообщила, что Apple намерена повысить цену на свои флагманские смартфоны iPhone 15 Pro, однако планы компании пока не являются окончательными, а повышение цены — лишь один из вариантов, рассматриваемых корпорацией.

14 июня стало известно, что завод Foxconn завершил пробное изготовление смартфонов iPhone 15. Ранее предполагалось, что Apple столкнется с трудностями при производстве 48-мегапиксельных объективов для iPhone 15 и 15 Plus, что вызовет задержку с началом массового производства данных моделей смартфонов. Однако компании, вероятно, удалось решить данную проблему.

Ранее, 6 июня, Apple представила операционную систему iOS 17 с обновленным iMessage, горизонтальным режимом для iPhone и рядом других новых функций.

Устройства корпорации Apple являются одними из самых популярных в мире, однако аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Известиями» назвал iPhone самыми опасными смартфонами с точки зрения слежки. Кроме того, 1 июня Федеральная служба безопасности вскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, осуществлявшуюся в тесном сотрудничестве Apple с Агентством национальной безопасности США.