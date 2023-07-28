Эксперт назвала лучшее время для разговора с начальством о повышении

Карьерный рост и рост доходов — естественный процесс развития сотрудника и важный элемент мотивации. Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина 28 июля рассказала «Известиям», как выбрать оптимальное время для того, чтобы попросить повышения, а также как это сделать правильно.

По словам эксперта, оптимальным временем для того, чтобы подойти к руководителю с вопросом повышения, считается конец лета или начало осени, когда во многих компаниях закладывается бюджет и распределяется фонд оплаты труда на новый финансовый год.

«Также лучше просить повышения зарплаты или должности с утра, когда на начальство еще не свалилось большое количество вопросов, встреч и никто не испортил настроение. Если рассматривать дни недели, то самым неудачным для такого разговора будет понедельник, ведь это довольно стрессовый день после выходных. Кроме этого, в начале недели руководство занято тем, что подводит итоги прошедшей и запускает работу наступившей недели. Лучше просить повышения в пятницу, так у босса будет больше времени обдумать это», — сказала она.

Больше шансов получить повышение у того сотрудника, который может привести в качестве аргумента свои успехи, подчеркнула специалист.

«Например, работник закончил проект, заключил выгодный контракт, привел новых партнеров или другими способами сделал компанию успешнее и прибыльнее. Подойти к начальнику с просьбой повысить зарплату можно в конце квартала, полугодия или в то время, когда в компании принято подводить итоги работы. Если вы отлично справляетесь со своими обязанностями, а, может быть, даже в чем-то обгоняете других сотрудников, вы достойны более высокой оплаты труда», — сказала Санина.

Как отметила собеседница «Известий», если объем обязанностей сотрудника вырос, дали дополнительный проект или повысили в должности, ему обязаны поднять и зарплату.

«Однако стоит учитывать, что во многих компаниях сегодня действует так называемая система грейдов — стандарт должностных обязанностей, зарплаты и уровней компетенции сотрудников. Если в вашей компании такая система есть, просить о повышении не придется, ведь пересмотр соответствия вас вашей должности и доходу, скорее всего, предусмотрен внутренним планом организации. Этот график вы можете уточнить у своего непосредственного руководителя. Стоит учитывать, что часто, чтобы перейти на новый грейд, нужно пройти какое-то дополнительное обучение, получить сертификаты и так далее», — объяснила она.

Кроме того, Санина рассказала, как не нужно просить повышение. Так, не следует угрожать увольнением. Специалист указала на то, что шантаж не только не соответствует профессиональной этике, но и создает репутацию ненадежного и нелояльного сотрудника.

«Также не нужно упоминать зарплаты коллег и сравнивать себя с ними — руководство этого не любит. Во многих компаниях существует даже негласный запрет на обсуждение доходов друг друга. Не приходите к руководителю с аргументами: «Времена сегодня тяжелые, всё дорожает» или «Нужно проиндексировать оплату труда, чтобы компенсировать инфляцию» и другими. Не нужно также ссылаться на ваши выросшие траты — ипотека, выплаты по кредитам, рождение ребенка и так далее. Это всё не является аргументом для повышения зарплаты. Делайте ставку на вашу ценность как сотрудника, а также на навыки и успехи», — заключила эксперт.

В начале июня стало известно, что больше половины российских компаний (53%) намерены повысить оплату труда своим сотрудникам в 2023 году, из них 35% собираются повысить фиксированную часть заработной платы (оклад). Как рассказала главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина, чаще остальных повысить зарплату планируют работодатели из сфер IT (64%), строительства и недвижимости (63%), non-food FMCG (61%) и розничной торговли (58%).