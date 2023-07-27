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Херш констатировал, что в США уже перестали делать прогнозы по контрнаступлению ВСУ

Журналист Херш: военные США и Украины перестали делать прогнозы контрнаступлению ВСУ
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Военные США и Украины уже перестали делать прогнозы по украинскому контрнаступлению, баланс сил находится на стороне России. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в статье на платформе Substack.

« У [президента Украины Владимира] Зеленского нет другого плана, кроме как держаться. Это как если бы он был сиротой — бедным беспризорником в нижнем белье, и мы не имеем ни малейшего реального представления о том, о чем думают Зеленский и его окружение», — рассказал журналисту американский чиновник.

Кроме того, по словам Херша, представитель власти отметил, что якобы администрация президента США Джо Байдена играла важную роль в обеих атаках на Крымский мост, которые произошли в 2022 году и в июле 2023-его. По его словам, технологии дронов принадлежали Вашингтону.

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Какие еще потери несут украинские формирования в зоне СВО

Накануне издание Newsweek со ссылкой на западных экспертов сообщило, что ответственность за провал контрнаступления ВСУ несут страны НАТО. Журнал пишет, что альянс передвинул сроки наступления и по этой причине не успел подготовить украинских военных.

23 июля президент РФ Владимир Путин заявил о провале контрнаступления украинских войск. Такой вывод он озвучил во время переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

21 июля сам президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. По словам украинского лидера, киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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