На развитие Читы и Краснокаменска направят 3,5 млрд рублей

Забайкалье получит 3,5 млрд рублей на развитие Читы и Краснокаменска. Такое решение принял штаб правительственной комиссии по региональному развитию, сообщил глава края Александр Осипов в своем Telegram.

По словам губернатора, финансы направят на строительство и реконструкцию дорог в Чите, капремонт бассейнов при школах и обновление учебно-производственной базы техникумов в Краснокаменске, модернизацию систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Как отмечает ИА ChitaMedia, также специальный казначейский кредит на общую сумму около 17,8 млрд рублей получат еще семь регионов Дальневосточного федерального округа.

Ранее в июле сообщалось, что в селе Маккавеево открылось новое здание Читинской птицефабрики. Сейчас на предприятии насчитывается около 22 тыс. несушек.