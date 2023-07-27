Еще 10 домов отремонтируют в Грязинском районе Липецкой области

В Грязинском районе Липецкой области в 2023 году отремонтируют 10 многоквартирных домов (МКД). На эти цели направлено более 100 млн рублей, сообщает региональный Фонд капитального ремонта.

«В данный момент в двух домах работы завершены, еще в четырех — активно ведутся. К капремонту в остальных МКД подрядные организации приступят в ближайшее время», — говорится в сообщении фонда.

Как уточняет LipetskMedia, в восьми домах в этом году приведут в порядок крыши. Так, в доме № 1 по улице Ленинскаой уже проведены демонтажные работы, сейчас подрядчик занимается гидроизоляцией. Ремонт ведется с опережением сроков, чтобы успеть завершить работы до наступления холодов.

С 2014 по 2022 год работы по программе капремонта прошли в 57 многоквартирных домах Грязинского района, пишет GOROD48. Общий объем затраченных средств превысил 200 млн рублей.