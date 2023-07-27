ФСБ предотвратила теракт на корабле Черноморского флота с высокоточным оружием

Федеральная служба безопасности РФ пресекла попытку украинских спецслужб совершить теракт на одном из кораблей Черноморского флота, транспортирующий высокоточное ракетное вооружение. Об этом в четверг, 27 июля, сообщила пресс-служба ФСБ.

Сотрудники службы безопасности задержали завербованного Киевом служащего Военно-морского флота России. У него изъяли два самодельных взрывных устройства массой 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Мужчину также подозревают в передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) информации, которая является государственной тайной.

В отношении задержанного принимают решение о возбуждении уголовных дел по статьям 205 («Террористический акт»), 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), 275 («Государственная измена»), 283 («Разглашение сведений, составляющих государственную тайну») УК РФ.

Ранее, 18 июля, согласного сообщению ФСБ, в Угличе задержали гражданку РФ, собиравшую для Украины информацию об объекте критической инфраструктуры Ярославской области, на котором планировался теракт. Против нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ, предусматривающих покушение на совершение взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека.

До этого, 13 июля, в Курской области сотрудники службы безопасности задержали россиян, передававших ВСУ сведения об объектах Минобороны РФ. У них изъяли переданные представителем ВСУ специальные технические приспособления и средства связи, которые содержат инструкции для украинских военных.