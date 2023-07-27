В РЖД проработают возможность применения биометрии при посадке пассажиров в поезд

В «Российских железных дорогах» прорабатывают возможность использования биометрии при посадке пассажиров в поезд, сообщил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин «Известиям» 27 июля.

«Пилот мы смотрим, возможно, на «Сапсане» потестируем. Там есть нюансы — есть промежуточные пункты посадки. Все эти нюансы мы должны учесть», — приводит его слова пресс-служба холдинга.

Как уточнил Чаркин, РЖД совместно с Минтрансом и Минцифры подготовили дорожную карту, в которой прописаны все риски с точки зрения нормотворческих аспектов и технических аспектов.

«Эти риски надо с коллегами проработать и после этого уже будет понятны конкретные сроки. Если удастся решить все вопросы и преодолеть все барьеры, то проект можно запустить в I квартале», — отметил он.

Ранее, 29 марта, глава холдинга РЖД Олег Белозеров на заседании в Совете Федерации заявил, что компания ожидает поставку полностью российского электропоезда во второй половине 2023 года. Он уточнил, что в два раза сократилась закупка электропоездов «Ласточка», но ожидается поставка российского аналога подвижного состава.

10 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин в Екатеринбурге осмотрел скоростной электропоезд «Ласточка», состоящий из российских комплектующих. В его составе пять вагонов. Он рассчитан на 416 мест (в прошлой модели — 346). Интерьер выполнен в серых тонах. Поезд оснащен поручнями с антискользящим покрытием.